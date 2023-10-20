МО РФ заявило о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

В ведомстве сообщили, что противник потерял более 1 010 военнослужащих

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на южнодонецком направлении составили более 1 010 военнослужащих, 9 боевых бронемашин, 19 автомобилей. Подразделения российских войск на этом направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также отметили, что противник за прошедшую неделю потерял на южнодонецком направлении более 1 010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО.