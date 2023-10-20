МО РФ сообщило об отражении за неделю 10 атак ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве рассказали, что потери противника составили более 475 военнослужащих

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за неделю потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.