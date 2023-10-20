20 октября, 12:25,
обновлено 20 октября, 12:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате за неделю 35 снарядов HIMARS, ракет С-200 и бомб JDAM

В ведомстве также рассказали об уничтожении 314 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю перехватили 35 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 2 ракеты С-200, 6 бомб JDAM, уничтожили 314 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю уничтожены 314 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, 6 управляемых авиационных бомб JDAM", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация