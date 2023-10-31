31 октября, 11:15,
обновлено 31 октября, 11:38
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным министерства, общие потери противника составили до 170 военнослужащих

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 170 военных, 3 танка и 2 БМП Bradley, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери противника на этом направлении составили до 170 военнослужащих, 3 танка, 2 БМП Bradley, 3 боевые бронированные машины, а также 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град". 

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