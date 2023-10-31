31 октября, 11:17,
обновлено 31 октября, 11:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 250 военнослужащих

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки отразили три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы и Ямполовки на краснолиманском направлении. Противник потерял до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии, отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили "до 250 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США". 

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