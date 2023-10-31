31 октября, 11:19,
обновлено 31 октября, 11:44
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 160 военнослужащих. Российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ у Угледара и Старомайорского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ на этом направлении за сутки "составили до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

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