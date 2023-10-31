Минобороны РФ сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и "Нептун"

По данным ведомства, также были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун" Вооруженных сил Украины. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что за сутки были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районе Золотаревки в Луганской Народной Республике, Подгорного и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.