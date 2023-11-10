Ростех на Dubai Airshow обсудит с партнерами военно-техническое сотрудничество

Также делегация госкорпорации намерена обсудить с партнерами гражданские проекты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Делегация госкорпорации "Ростех" обсудит с иностранными партнерами перспективы военно-технического сотрудничества и гражданские проекты на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет в ОАЭ. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

"Выставка Dubai Airshow является одной из крупнейших международных площадок, где ведущие мировые производители могут представить свои передовые разработки. Для России это отличная возможность презентовать зарубежным заказчикам военные и гражданские новинки. У делегации Ростеха намечен график встреч и переговоров, где планируется обсудить с партнерами как перспективы ВТС, так и гражданские проекты", - сообщил он.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.