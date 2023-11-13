13 ноября, 06:26
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уменьшении количества атак на ЗАЭС

Запорожская АЭС. Сергей Мальгавко/ ТАСС
Запорожская АЭС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Как отметили в ведомстве, нарушение безопасности станции чревато негативными последствиями не только для близлежащих территорий, но и для всего мира

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число попыток нарушить работоспособность Запорожской АЭС (ЗАЭС) и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось по сравнению с периодом начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда".

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"Что касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья, если можно так сказать, специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА [беспилотники], которые осуществляют разведку", - сказал он.

Кириллов подчеркнул, что нарушение безопасности АЭС чревато негативными последствиями не только для близлежащих территорий, но и для всего мира. "Это может привести к радиационным утечкам, загрязнению водоемов, почвы, атмосферы. Поэтому любые действия, направленные на дестабилизацию работы атомных станций, должны рассматриваться как ядерный терроризм", - указал начальник войск РХБЗ.

В этой связи генерал отметил продуктивное взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). "Наши специалисты регулярно предоставляют МАГАТЭ данные о текущей обстановке на Запорожской АЭС, а также о результатах проводимых измерений и анализов. Стоит отметить, что организацией и проведением ротации экспертов этой организации на Запорожской АЭС также занимаются наши специалисты", - уточнил Кириллов.

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников. 2 ноября российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на станции, несмотря на атаку украинских БПЛА. В составе миссии - четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года, после первого визита на объект главы агентства Рафаэля Гросси. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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