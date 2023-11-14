Учебный центр беспилотного отряда БОБР подготовил более 150 операторов FPV-дронов

Их также обучили управлению классическим дроном-разведчиком, сообщил командир отряда

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Учебный центр беспилотного отряда быстрого реагирования подготовил более 150 универсальных операторов FPV-дронов. Они обучены также управлению классическим дроном-разведчиком и обладают техническими и инженерными навыками, сообщил в интервью ТАСС командир отряда.

"Мы отличаемся в подготовке от всех остальных учебных центров тем, что готовим универсального специалиста в области применения FPV-дронов. В составе расчета действуют непосредственно оператор FPV-дрона, оператор классического дрона-разведчика, инженер, отвечающий за боеприпас, крепление его к дрону и взведение в боевое положение, а также технический специалист, обеспечивающий устойчивую связь между дроном и оператором, способный в поле починить или отрегулировать систему управления, сменить частоты. На данный момент подготовлено более 150 универсальных операторов FPV", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что только таким образом можно добиться взаимозаменяемости каждого из участников расчета, которая очень важна при выполнении боевых задач. "Не исключено, что кто-то из расчета пострадает. Но работу расчет не должен останавливать ни в коем случае. Даже если один выбывает из-за ранения, то для него вызывается эвакуация, а расчет продолжает выполнение боевой задачи, так как на него возложены очень большие надежды. Именно поэтому в расчете каждый может заменить каждого", - уточнил командир отряда.

По его словам, подготовленные специалисты пошли не только в беспилотный отряд быстрого реагирования, но и в другие подразделения. "В дальнейшем мы с ними поддерживаем связь, всегда готовы проконсультировать, технари и инженеры отряда всегда подскажут", - добавил собеседник агентства.

Беспилотный отряд быстрого реагирования действует в составе одной из дивизий Минобороны РФ, командование которой поддержало инициативу небольшой группы осенью 2022 года.