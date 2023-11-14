14 ноября, 06:01

Учебный центр беспилотного отряда БОБР подготовил более 150 операторов FPV-дронов

Их также обучили управлению классическим дроном-разведчиком, сообщил командир отряда

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Учебный центр беспилотного отряда быстрого реагирования подготовил более 150 универсальных операторов FPV-дронов. Они обучены также управлению классическим дроном-разведчиком и обладают техническими и инженерными навыками, сообщил в интервью ТАСС командир отряда.

Читайте также
Интервью
Командир боевого беспилотного отряда БОБР: оператор FPV-дрона — не один в поле воин

"Мы отличаемся в подготовке от всех остальных учебных центров тем, что готовим универсального специалиста в области применения FPV-дронов. В составе расчета действуют непосредственно оператор FPV-дрона, оператор классического дрона-разведчика, инженер, отвечающий за боеприпас, крепление его к дрону и взведение в боевое положение, а также технический специалист, обеспечивающий устойчивую связь между дроном и оператором, способный в поле починить или отрегулировать систему управления, сменить частоты. На данный момент подготовлено более 150 универсальных операторов FPV", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что только таким образом можно добиться взаимозаменяемости каждого из участников расчета, которая очень важна при выполнении боевых задач. "Не исключено, что кто-то из расчета пострадает. Но работу расчет не должен останавливать ни в коем случае. Даже если один выбывает из-за ранения, то для него вызывается эвакуация, а расчет продолжает выполнение боевой задачи, так как на него возложены очень большие надежды. Именно поэтому в расчете каждый может заменить каждого", - уточнил командир отряда.

По его словам, подготовленные специалисты пошли не только в беспилотный отряд быстрого реагирования, но и в другие подразделения. "В дальнейшем мы с ними поддерживаем связь, всегда готовы проконсультировать, технари и инженеры отряда всегда подскажут", - добавил собеседник агентства.

Беспилотный отряд быстрого реагирования действует в составе одной из дивизий Минобороны РФ, командование которой поддержало инициативу небольшой группы осенью 2022 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация