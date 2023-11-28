Спасти, нельзя оставить: как в зоне СВО эвакуируют и восстанавливают поврежденные танки

В условиях интенсивных боевых действий вопрос темпов возвращения в строй поврежденной бронетехники приходится решать в кратчайшие сроки, поэтому оперативный ремонт проводится на базах, порой расположенных в считаных километрах от линии боевого соприкосновения. На одной из них на донецком направлении зоны СВО побывал корреспондент ТАСС, где военнослужащие ремонтной бригады рассказали ему, каково вывозить танки под огнем артиллерии врага, а также о модернизации в полевых условиях

Эвакуация с поля боя

Командир бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) носит соответствующий позывной — Броня. Махину, созданную на базе танка Т-72, он именует исключительно "ласточкой". БРЭМ создана специально для того, чтобы вывозить поврежденные танки с поля боя — для этого у нее есть кран и отвал, как у бульдозера. Боевая подруга ни разу не подвела экипаж, и он отвечает ей тем же. Вне зависимости, день или ночь, спокойная эвакуация или экстренный вывоз под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащие работают на пределе возможностей.

Вытаскивали много на ней. С поля боя, даже и днем, на виду у противника — когда начинается активная фаза, выбирать не приходится. Враги нам проблемы создают, но "ласточка" вывозит. Обстреливали нас и кассетными боеприпасами. Было однажды и такое, что только заезжаем, чтобы подцепить танк, а нас кругом противник начинает обкладывать из артиллерии Броня командир БРЭМ

Его "ласточка" может развивать скорость до 60 км/ч, а лебедка позволяет вытащить танк или боевую машину пехоты даже из болота. Закаленный боями вид говорит о том, что и самой машине после активной работы приходилось вставать на ремонт.

"На "ласточке" есть следы от прилетов, но мы стараемся ее быстро восстанавливать. У меня и механика "затрехсотили" (ранили — прим. ТАСС), он сейчас лечится. Но ничего, восстановили машинку и поехали помогать ребятам", — поделился командир.

© Валерий Стурит/ ТАСС

Всегда с машиной

В восстановлении поврежденных в боях танков принимает участие и сам экипаж: командир бронемашины, механик-водитель и наводчик. Т-72Б3М — одному из наиболее массово представленных в СВО танку — приходится работать на одном из самых опасных направлений, и работать нередко вплотную к позициям ВСУ, где, несмотря на все мастерство, порой приходится не только наносить, но и принимать удары.

"Подъезжали практически вплотную к противнику, наносили ему огневое поражение. Дрон-камикадзе ВСУ бил только на обратном пути. То есть вначале они выжидают, а когда мы отстреляемся, отъедем на более безопасное место, начинают бить дронами-камикадзе", — рассказал командир машины.

Прилет пришелся в башню, но броня выдержала, поэтому обошлось без критического урона. Боевые успехи машины были столь велики, что на этот Т-72Б3М открыли настоящую охоту, что сказалось при вывозе техники на ремонт.

"Танк однажды пришлось эвакуировать ночью, всемером. Нас там ждали. Полтора километра за нами охотились со всех видов вооружения. Все вернулись целые", — рассказал заместитель командира танкового батальона с позывным Пума.

"Мы, экипаж танка, конечно, с ремонтной бригадой вместе занимаемся нашим танком. Потому что танк — это наша жизнь. Не можем по-другому", — добавил командир машины.

Т-72Б3М Т-72Б3М — модернизированная версия танка Т-72Б3, получившая новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Броня боевой машины усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт". Кроме того, танк получил новую пушку калибра 125 мм с повышенной живучестью ствола, многоканальный прицел наводчика "Сосна-У", новую радиостанцию УКВ-диапазона Р-168-25У-2 "Акведук", новое противопожарное оборудование. Показать ещё

Давай наваривай

Ремонтируемый Т-72Б3М выйдет с ремонтной базы не просто восстановленным, но и модернизированным, чтобы и в дальнейшем выдерживать все выпадающие на его долю выстрелы из противотанковых ракетных комплексов и прочие попытки его уничтожить. Попадание FPV-дронов и вовсе лучше предотвращать, для чего тут же, "в полях", на технику ставят систему радиоэлектронной борьбы. Прозванная бойцами за форму "чемоданом", она подавляет радиочастотной помехой канал управления дронов или канал передачи видеосигнала, что заставляет беспилотник пролетать мимо или даже падать при подлете к бронемашине.

Возможно, танк пойдет в авангарде боевых машин пехоты. Для защиты от мин на него устанавливают минный трал КМТ-6, который, как плугом, откидывает противотанковые мины от колеи, и увеличивают его ширину. Между ножами трала наваривается "штора" из тяжелых цепей. Она защищает бронемашину от неожиданных выстрелов из гранатомета, направленных в нижнюю часть танка.

Шире трал — больше шансов БМП с ребятами проехать за нами спокойно по минному полю. Еще мы навариваем дополнительную броню: сетки на башню от сбросов с дронов, снизу по бокам листы дополнительного бронирования — для верности. Сзади закрываем [броней] моторный отсек. Фактически мы обвариваем танк дополнительной броней вкруг Пума заместитель командира танкового батальона

"Ничего, скоро наша машина уже в строю будет. Чуть-чуть осталось доработать, что называется, напильником", — показал Пума. "Был бы корпус цел, а все остальное здесь, на базе, можно прикрутить или приварить", — подытожил замкомандира танкового батальона.

Валерий Стурит