Командир "Камертона" рассказал о регулярном пополнении отряда экс-бойцами "Вагнера"

Он также уточнил, что сейчас численность и обеспеченность созданного на базе "Ахмата" подразделения достаточная для выполнения поставленных задач

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно пополняют созданный на базе спецназа "Ахмат" отряд "Камертон". Как сообщил ТАСС командир отряда с позывным Пресс, это происходит без специальных рекрутинговых проектов, информация об отряде распространяется при помощи сарафанного радио.

"На постоянной основе приходят наши коллеги-музыканты (сотрудники ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС). Несмотря на то, что рекрутинговых проектов мы не ведем. Только "сарафан" и личное поручительство", - рассказал Пресс.

Он уточнил, что сейчас численность и обеспеченность ресурсами отряда достаточная для выполнения поставленных задач.

Также Пресс рассказал о происхождении названия отряда. "В свете последних событий многие "музыкальные инструменты" расстроились и нам нужна эталонная частота, дабы вернуться в строй по прямому предназначению", - объяснил командир метафору.

Отряд "Камертон" - созданное на базе спецназа "Ахмат" подразделение, в состав которого вошли бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер". Отряд включает в себя как штурмовые группы, так и бронетанковые и артиллерийские соединения.