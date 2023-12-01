Миноборны РФ сообщило о выявлении в Запорожской области более 220 пособников ВСУ

Всего с начала 2023 года было проведено более 2,5 тыс. адресных проверок, уточнили в ведомстве

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники военной полиции с начала 2023 года выявили на территории Запорожской области более 220 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обнаружили 60 схронов с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала года проведено более 2500 адресных проверок, выявлено более 220 пособников ВСУ, обнаружено 60 схронов, изъято более 100 единиц оружия", - сообщили в военном ведомстве.

1 декабря военная полиция отмечает 12 лет с создания в структуре министерства обороны специального правоохранительного органа, на который возложили задачи по обеспечению правопорядка, воинской дисциплины и противодействию преступности.