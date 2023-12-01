ВС РФ сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Артиллерия также поразила пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады и 58-й мотопехотной бригады противника в районах Константиновки и Новоукраинки, добавил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские военные трижды срывали попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В входе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки", - сообщил он.

Чехов добавил, что артиллерия группировки поразила пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады и 58-й мотопехотной бригады противника в районах Константиновки и Новоукраинки. "Общие потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - подытожил начальник пресс-центра.