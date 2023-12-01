В МО РФ сообщили, что артиллеристы ВДВ уничтожили отделение противника под Соледаром

Бойцы поразили несколько опорных пунктов противника, расположенных в лесу

ТАСС, 1 декабря. Российские артиллеристы-десантники поразили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара в ДНР из самоходных гаубиц "Гвоздика", уничтожено отделение противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

По информации министерства, укрепленные опорные пункты противника обнаружил в лесу расчет беспилотников тульского гвардейского соединения ВДВ.

"Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. Точным огнем расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" уничтожили украинские подразделения, как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности. Противник недосчитался мотопехотного отделения личного состава", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские десантники захватили опорный пункт украинских войск севернее Артемовска (украинское название - Бахмут) и уничтожили бронеавтомобиль ВСУ западного производства на запорожском направлении в районе Работина.