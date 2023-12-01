Шойгу заявил о расширении ВС РФ зоны контроля в рамках СВО

По словам министра обороны, российские войска занимают более выгодное положение

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группировки российских войск наносят Вооруженным силам Украины (ВСУ) эффективное и мощное огневое поражение, занимая более выгодное положение и расширяя зоны контроля на всех направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены. Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. За прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.