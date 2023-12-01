Потери Киева за полгода и продолжение активной обороны. Шойгу выступил в Минобороны

Украина за полгода так называемого контрнаступления потеряла более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

По его словам, тотальная мобилизация и поставки Киеву западного оружия только увеличили его потери. Российские военные продолжат вести активную оборону, добавил министр.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Шойгу.

О специальной военной операции

Объявленная Киевом тотальная мобилизация, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя: "Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины".

"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и [более] 16 тыс. единиц различного вооружения".

Российские войска наносят украинским "эффективное и мощное огневое поражение", значительно снижая их боевые возможности: "Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. <...> Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции".

О новом учебном годе

1 декабря в российской армии начался новый учебный год: "Основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации".

В зоне специальной военной операции оборудуют семь современных полигонов, на двух из них работы уже завершены.

Российские военные в 2024 году проведут около 20 учений с участием подразделений зарубежных стран (в том числе 4 в рамках ОДКБ и ШОС). Итоговыми станут стратегические учения "Океан-2024" с привлечением всех видов войск.

О новых спутниках

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина работает над созданием "космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности": "Такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах вооруженных сил".

О погашении долгов ОАК

С предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заключены более 230 контрактов на строительство, модернизацию и поддержание исправности авиатехники, по 23 из них имеется дебиторская задолженность. "В течение текущего года ее удалось сократить на 85%".

О снижении аварийности в войсках