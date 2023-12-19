Cтроительство трех водоводов протяженностью более 250 км завершили в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Cтроительство трех водоводов общей протяженностью более 250 км завершилось в рамках восстановления водоснабжения в ДНР и ЛНР. Это позволило обеспечить водой свыше полутора миллионов человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В рамках восстановления водоснабжения Донецкой и Луганской народных республик завершено строительство трех водоводов общей протяженностью более 250-ти километров, что позволило обеспечить водой свыше полутора миллионов человек", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу также отметил, что в Мариуполе военными строителями построены 18 жилых домов на 1880 квартир, школа и детский сад. Также был выполнен первый этап строительства современного комплекса Федерального медико-биологического агентства.