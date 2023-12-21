В "Севмаше" сообщили о получении крейсером "Император Александр III" передового оружия

Кроме того, многоцелевая атомная подлодка "Красноярск" теперь обладает усовершенствованной элементной базой комплексов радиоэлектронного вооружения, добавил гендиректор предприятия Михаил Будниченко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 995А "Борей-А" "Император Александр III" и многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" "Красноярск", переданные 11 декабря в состав Военно-морского флота РФ, получили передовые комплексы оружия. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

"Атомный подводный крейсер "Красноярск" обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и применены новые материалы", - сказал Будниченко.

Говоря о возможностях крейсера "Император Александр III", он отметил, что корабль оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками.

"Эти подводные крейсеры формируют новый облик российского флота - надежного, сильного и боеспособного. Уверен, серийные "Император Александр III" и "Красноярск" станут еще одним веским аргументом для отстаивания национальных интересов в Мировом океане. Мы вложили в них свой труд и душу. Прошли вместе весь путь от закладки до успешных государственных испытаний", - заявил глава "Севмаша".

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". "Красноярск" - вторая из многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.