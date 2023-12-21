Герасимов: ВСУ планировали за 15 суток наступления блокировать Мелитополь и выйти к Крыму

Начальник Генерального штаба ВС РФ сообщил об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали за 15 суток контрнаступления блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

"Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом", - сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.