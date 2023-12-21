Провал Украины и перевооружение РФ. Герасимов подвел итоги года для российской армии

Российские войска в зоне специальной военной операции активно обороняются и постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Военачальник рассказал о том, как Киев, несмотря на огромную поддержку Запада, провалил так называемое контрнаступление, а также подвел итоги года для Минобороны РФ. ТАСС собрал основные тезисы Герасимова.

О противостоянии с США и НАТО

Гегемония США и их союзников уходит в прошлое, но Вашингтон любой ценой стремится сохранить "западноцентричную структуру построения миропорядка".

Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основаны на борьбе с РФ.

"Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации".

"В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность".

О западной поддержке Киева

События на Украине - это "гибридная прокси-война США и их союзников против Российской Федерации". С февраля 2022 года Киев получил более 5,2 тыс. танков и бронемашин, около 1,5 тыс. орудий и реактивных систем залпового огня, 1,2 тыс. зенитных ракетных комплексов и установок и свыше 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. беспилотников.

На Западе прошли обучение около 100 тыс. украинских военных. Кроме того, Украина получила более 200 крылатых ракет большой дальности.

О провале украинского "контрнаступления"

Основной задачей российских военных в этом году было отражение так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

"К началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов".

"Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом".

Ценой колоссальных потерь украинские войска смогли лишь незначительно продвинуться и не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. За полгода на всех направлениях они потеряли около 160 тыс. человек, более 3 тыс. танков и бронемашин, почти 150 самолетов и вертолетов.

"Широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось".

О ситуации в зоне СВО

"Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед".

Силы ПВО с начала года уничтожили свыше 6,3 тыс. воздушных целей, в том числе более 4,6 тыс. беспилотников.

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности примерно по 1,5 тыс. объектов, включая оборонные предприятия и критически важные военные объекты. "Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины".

О террористических методах Киева

Украинские власти видят, что ВСУ не могут достичь поставленных целей на поле боя, и продолжают применять террористические методы борьбы. Только в ДНР с февраля 2022 года погибли более 4,7 тыс. мирных жителей, в том числе 140 детей, разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

"Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар".

О военном строительстве

В сухопутных войсках сформированы 2 общевойсковые армии и 14 соединений, в Воздушно-космических силах - еще 3 соединения.

Военные получили более 1,5 тыс. новых и модернизированных танков, около 3 тыс. боевых бронированных машин, свыше 230 самолетов и вертолетов и более 20 тыс. беспилотников. В состав ВМФ России приняли 4 подлодки и 8 кораблей.

О партнерстве с дружественными странами