Герасимов: широко разрекламированное Украиной и НАТО контрнаступление провалилось

Как добавил начальник Генштаба ВС РФ, дополнительные поставки киевскому режиму западного оружия и ввод стратегических резервов лишь увеличили потери при наступлении ВСУ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Контрнаступление, широко разрекламированное Украиной и ее союзниками из НАТО, провалилось. Дополнительные поставки киевскому режиму западного оружия и ввод стратегических резервов лишь увеличили потери при наступлении ВСУ, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), начав контрнаступление, смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении. "Не изменили ситуацию на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", - сказал Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.