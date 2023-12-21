Герасимов: около 1 500 объектов ВСУ уничтожено оружием большой дальности РФ с начала СВО

По словам начальника Генштаба ВС РФ, большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. важных военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено оружием большой дальности ВС РФ с начала специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Для достижения целей специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения. Всего поражено около 1,5 тыс. объектов. Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины", - сказал он.

По словам Герасимова, большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. "Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач. С начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов. Ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.