Герасимов: Украина пытается совершить акты терроризма, направляя БПЛА на Запорожскую АЭС

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что в мае сорвали попытку украинских диверсантов подорвать линии электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украина, направляя беспилотники со взрывными устройствами на Запорожскую АЭС, пытается совершить акты ядерного терроризма. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар", - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.

Он добавил, что в мае 2023 года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций.