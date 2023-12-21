Герасимов: МО РФ продолжает курс на развитие всеобъемлющего партнерства с КНР и Индией

Также налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, рассказал первый замминистра обороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное взаимодействие с КНДР.

"Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР", - сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.

Герасимов добавил, что в 2023 году было успешно проведено антитеррористическое учение "СМОА плюс" с участием более 600 военнослужащих из 12 стран. Кроме того, совместно с Лаосом обеспечено председательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию на период до 2027 года. По его словам, в этом году ВС РФ обеспечили высокую интенсивность оперативной и боевой подготовки с зарубежными партнерами. Организовано и принято участие в 17 международных учениях. Наиболее значимыми мероприятиями боевой подготовки стали совместные с вооруженными силами КНР военно-морское учение "Морское взаимодействие" и оперативно-стратегическое учение "Взаимодействие - 2023", а также военные учения в формате ОДКБ в Белоруссии и Киргизии.