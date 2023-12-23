МО России сообщило о подавлении огневых позиций ВСУ и уничтожении пехоты возле Вербового

В Министерстве обороны РФ отметили, что украинских военных нашли с помощью беспилотников

ТАСС, 23 декабря. Российские десантники с помощью минометов подавили огневые точки украинских военных и уничтожили пехоту в районе Вербового Запорожской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинских военных обнаружили с помощью беспилотников, после чего нанесли по ним удар из минометов. Огонь велся на дистанции до 6 км.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Южной группировки взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска.