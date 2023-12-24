МО РФ заявило об уничтожении на купянском направлении пикапа и грузовика ВСУ

В ведомстве отметили, что военная техника использовалась Вооруженными силами Украины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции

ТАСС, 24 декабря. Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военную технику, которую прятали боевики ВСУ в лесопосадке на купянском направлении в зоне проведения СВО, вскрыли расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". По средствам связи координаты целей были переданы на пункт управления. Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военная техника использовалась ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции.

"Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", - сказал командир взвода с позывным Панда, его цитирует Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе активных оборонительных действий военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" ежедневно ведут наблюдение и поражают личный состав и технику боевиков ВСУ.