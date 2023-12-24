24 декабря, 10:13, МО РФ заявило об уничтожении свыше 10 тыс. беспилотников с начала СВО

В ведомстве отметили, что за этот период также уничтожили, в частности, 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 299 танков и других боевых бронированных машин