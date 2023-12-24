МО РФ заявило об уничтожении свыше 10 тыс. беспилотников с начала СВО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские войска с начала проведения специальной военной операции уничтожили свыше 10 тыс. беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 299 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.