Отличившимся в ходе СВО на купянском направлении военным медикам вручили госнаграды

Церемония награждения проходила на территории одного из военных госпиталей

ТАСС, 30 декабря. Военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, отличившимся в ходе проведения СВО на купянском направлении, вручили медали "За спасение погибавших". Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Нас наградили государственной наградой - медалью "За спасение погибавших" за то участие, которое мы принимали при выполнении задач специальной военной операции. Я уверен, что эта награда заслуженная. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы спасать, помогать и защищать нашу Родину, помогать нашим бойцам в нелегком, но почетном деле", - рассказал военный врач, лейтенант медицинской службы с позывным Загоска на видео, предоставленном Минобороны.

Государственные награды были вручены военнослужащим на территории одного из военных госпиталей на купянском направлении заместителем командующего 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" Владимиром Румянцевым.

"Он поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", - добавили в военном ведомстве.