Военная операция на Украине. Онлайн

Силы противовоздушной обороны сбили несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, один человек погиб и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Резервы оружия США и НАТО, которое поставлялось на Украину, израсходованы, что становится заметно на поле боя. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Основные события 30 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.