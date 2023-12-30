Гладков заявил, что 17 пострадавших после удара ВСУ находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 30 декабря. Пятеро детей и 12 взрослых, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода, находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также
Не менее 14 человек погибли, больше 100 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода ВСУ
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. 5 детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них - дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.