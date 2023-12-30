Гладков заявил, что 17 пострадавших после удара ВСУ находятся в тяжелом состоянии

Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших

ТАСС, 30 декабря. Пятеро детей и 12 взрослых, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. 5 детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них - дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.