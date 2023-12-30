Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду повреждены 22 дома

Губернатор также сообщил, что правительство региона перешло на круглосуточный режим работы

ТАСС, 30 декабря. Более 100 машин, 22 многоквартирных дома, коммерческие объекты повреждены в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью - сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов [повреждены]. Оценка ущерба продолжается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков также сообщил, что доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину.

По словам главы региона, массовые мероприятия отменены на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, в Белгороде и Яковлевском городском округе

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.