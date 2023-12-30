После ракетной атаки на Белгород повреждения получили более 20 домов и построек

Повреждены также 14 автомобилей

ТАСС, 30 декабря. Более 20 домов и хозяйственных построек, 14 автомобилей получили различные повреждения после ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, система ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. Обход домовладений продолжается. Системой ПВО уничтожены 13 реактивных снарядов. На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

29 декабря поздно вечером произошел массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, один человек погиб в результате прямого попадания снаряда в дом. Всех пострадавших доставили в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Также 29 декабря по населенным пунктам Белгородского района выпустили три артиллерийских снаряда, в Журавлевке ВСУ провели атаку с использованием двух дронов-камикадзе. Атаку БПЛА зафиксировали в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка. В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпустили 12 снарядов из РСЗО "Град", пострадавших нет, повреждения выявили в 48 домах, на одном социальном объекте и в магазине. В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.

По населенным пунктам Грайворонского городского округа выпустили 9 минометных снарядов, около 15 прилетов насчитали на окраине села Вязовое в Краснояружском районе. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпустили шесть артиллерийских снарядов.