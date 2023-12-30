Вице-спикер Рады на вопрос о мобилизации депутатов ответил, что не рад рассказам о фронте

Александр Корниенко также отметил, что мобилизация даже части депутатов может привести к дезорганизации работы Рады

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко в ответ на вопрос о возможности мобилизации депутатов рассказал, что его не радуют сообщения о гибели близких и знакомых на передовой.

"Если кому-то доставит какое-то удовольствие, что депутаты будут в окопах погибать, наверное, там кто-то может так это видеть, так думать. Мне не доставляет удовольствия слышать, что гибнут мои близкие, знакомые и так далее. Ибо когда я выезжаю в бригады, которым я помогаю, они рассказывают о каких-то случаях, и мне это не доставляет никакого удовлетворения", - сказал он в интервью радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

При этом Корниенко уверяет, что даже при мобилизации части депутатов может возникнуть опасность дезорганизации работы Рады, так как их число может снизиться до порога, после которого парламент не сможет принимать решения. Он считает, что Украине никак не поможет "батальон из 200 депутатов, которые в это время не будут голосовать", из-за чего, по его мнению, Киев не будет "продвигаться по другим целям".

Власти Украины столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с набором в армию. 25 декабря на рассмотрение Верховной рады внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования банковских счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не явятся в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. СМИ регулярно публикуют истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают непригодные к службе люди, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно ловят мужчин в общественных местах.