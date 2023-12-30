30 декабря, 10:01
Военная операция на Украине

Балицкий: ВСУ за контрнаступление потеряли 21 тыс. бойцов на запорожском направлении

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Александр Полегенько/ ТАСС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
© Александр Полегенько/ ТАСС

Губернатор Запорожской области отметил, что "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился"

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе безуспешного контрнаступления потеряли на запорожском направлении более 21 тыс. военнослужащих, 300 танков, 800 БМП и боевых бронированных машин (ББМ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Получил анализ обстанoвки по результатам так называемого "контрнaступа" противника от командования наших войск на запорожском направлении. <...> Находясь в активнoй обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого сoприкосновения, наши войска при огневой поддержке aртиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс. военнoслужащих, 300 танков и болеe 800 ББМ и БМП", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что "контрнаступ" захлебнулся, ВСУ понесли "колоссальные потери" и по итогу ничего не добились.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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