Губернатор Запорожской области отметил, что "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился"

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе безуспешного контрнаступления потеряли на запорожском направлении более 21 тыс. военнослужащих, 300 танков, 800 БМП и боевых бронированных машин (ББМ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Получил анализ обстанoвки по результатам так называемого "контрнaступа" противника от командования наших войск на запорожском направлении. <...> Находясь в активнoй обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого сoприкосновения, наши войска при огневой поддержке aртиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс. военнoслужащих, 300 танков и болеe 800 ББМ и БМП", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что "контрнаступ" захлебнулся, ВСУ понесли "колоссальные потери" и по итогу ничего не добились.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.