МО РФ: расчеты "Торнадо-Г" уничтожили огневые позиции ВСУ на купянском направлении

Отмечается, что боевые машины в районе ожидания всегда несут дежурство с полным пакетом в 40 снарядов

ТАСС, 30 декабря. Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" Западной группировки войск уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону. Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" общевойсковой армии после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые машины "Торнадо-Г" в районе ожидания всегда несут дежурство с полным пакетом в 40 снарядов, выпустить которые можно всего за 20 секунд.

Российские артиллеристы наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии, местах хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника, удаленным от линии соприкосновения, добавили в военном ведомстве.