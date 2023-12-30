Гладков сообщил о гибели двоих детей при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

ТАСС, 30 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли цeнтр Белгорода, - написал он в своем Telegram-канале. - По предварительной инфoрмации, есть двое пoгибших детей и пострадавшие".
Он указал, что также есть попадания по жилому сектору.
Глава региона добавил, что подробная информация о последствиях атаки появится позже.
Накануне Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, повреждения зафиксировали в 55 частных домах, одной квартире, двух зданиях хозяйственных объектов, футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном учреждении.