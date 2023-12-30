В МЧС сообщили о 10 пожарах в Белгороде после обстрела ВСУ

В ведомстве добавили, что они потушены, а населению оказывается вся необходимая помощь

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Все пожары, которые начались после массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушены, населению оказывают необходимую помощь.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"После массированного удара по Белгороду со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступила информация о 10 случаях возгораний, а также о погибших и раненых в ходе обстрела. На места происшествий незамедлительно были направлены подразделения МЧС России. В настоящее время все пожары ликвидированы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что населению оказывается вся необходимая помощь.