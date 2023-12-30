Балицкий заявил, что ВСУ отступают в Запорожской области и готовят линию обороны севернее

По словам губернатора, идут бои в районе Работина

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины на запорожском направлении готовятся к обороне к северу от текущей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Балицкого, сейчас идут бои в районе Работина.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.