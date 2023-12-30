В приграничном районе Воронежской области отменили массовые праздничные мероприятия

Решение принято в связи с атакой со стороны Вооруженных сил Украины по центру Белгорода

ТАСС, 30 декабря. Праздничные массовые мероприятия отменили в приграничном Россошанском районе Воронежском области для обеспечения безопасности, а также в связи с атакой со стороны Вооруженных сил Украины по центру Белгорода.

Об этом сообщили в администрации района.

"В связи со сложной оперативной обстановкой, в том числе с событиями в Белгородской области, на территории нашего района решением антитеррористической комиссии Россошанского района от 30 декабря 2023 года отменяются праздничные мероприятия, связанные с массовым скоплением граждан", - говорится в распространенном сообщении.

Аналогичное решение об отмене массовых развлекательных новогодних мероприятий до особого распоряжения приняли в администрации приграничного Кантемировского района Воронежской области.