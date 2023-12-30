На Запорожье не намерены сокращать комендантский час из-за терактов в Белгороде

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Комендантский час на территории Запорожской области не будет сокращаться в новогоднюю ночь, о чем ранее заявляли власти, из-за теракта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области сократят время действия комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и в ночь Рождества Христова.