Зеленский заявил, что Украина в 2023 году "не отступила ни на одном направлении"

Президент страны также сообщил о проведении заключительного заседания ставки главнокомандующего

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил с утверждением об отсутствии у вооруженных сил страны территориальных потерь на фронте в 2023 году, несмотря на освобождение нескольких населенных пунктов российскими войсками.

"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он сообщил также о проведении заключительного заседания ставки главнокомандующего, но подробностей не привел.

Ранее Зеленский утверждал в эфире телеканала Fox News, что украинские военные за последний год не потеряли "ни одной деревни", а потом повторил это еще несколько раз во время поездки в Норвегию.

Украинские власти признавали потерю Артемовска (украинское название - Бахмут) весной 2023 года. В феврале 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара. В августе Минобороны РФ сообщало о продвижении российских сил на купянском направлении. В конце ноября в Министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике, отбросив Вооруженные силы Украины (ВСУ). 25 декабря Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. На следующий день отход украинских войск из города признал главком ВСУ Валерий Залужный.