Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе освобожденной Марьинки

По данным военного ведомства, потери ВСУ на донецком направлении составили до 350 военных

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 350 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.