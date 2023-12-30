В Белгороде открыли пять информационных центров для помощи пострадавшим при атаке ВСУ

В них пострадавшие, а также владельцы поврежденного имущества смогут получить необходимую помощь

ТАСС, 30 декабря. Пять информационных центров, где пострадавшие при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также владельцы поврежденного имущества смогут получить необходимую помощь, открыли в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений открыты пять информационных центров: ул. Преображенская, 84, ул. Парковая (около обл. БТИ), Народный бульвар (9-й лицей), ул. Маяковского (управа №19) 2-й Котлозаводской пер. 2. Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов, такую возможность обеспечим", - написал Демидов в своем Telegram-канале.

Все праздничные мероприятия в Белгороде отменены.

Как отметил мэр, город разделили на секторы, за каждым из которых закрепили одного из заместителей Демидова. Среди задач - уборка, обеспечение сохранности поврежденных автомобилей до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров, актирование повреждений, организация доставки жителей в пункты временного размещения. На работу выводят все строительные организации.