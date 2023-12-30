В ДНР сообщили о гибели одного человека в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Еще 10 получили ранения, отметил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в субботу 36 раз обстреляли территорию ДНР, погиб один человек, ранены 10, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"Противник в течение суток обстреливал Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В результате агрессивных действий ВФУ [вооруженных формирований Украины] в Донецке один человек погиб, десять ранены. Среди них - два фельдшера и водитель скорой медицинской помощи, которые пострадали в Кировском районе столицы региона из-за сброса боеприпаса с вражеского БПЛА", - написал он.

Пушилин добавил, что повреждения получили восемь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, четыре объекта гражданской инфраструктуры в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе объекты энерго- и теплоснабжения Никитовского района Горловки.

"Со стороны ВФУ зафиксировано 36 обстрелов, выпущено 117 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 122 мм, 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.