30 декабря, 14:11,
обновлено 30 декабря, 14:20
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По последним данным, погибли 10 человек

ТАСС, 30 декабря. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", - сказал Песков. 

В субботу днем центр Белгорода подвергся атаке со стороны ВСУ. По последним данным, погибли 10 человек, включая ребенка, пострадали 45, из которых 4 - дети. После массированного удара по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступила информация о 10 случаях возгораний, все пожары ликвидировали. 

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