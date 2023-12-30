Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

По последним данным, погибли 10 человек

ТАСС, 30 декабря. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", - сказал Песков.

В субботу днем центр Белгорода подвергся атаке со стороны ВСУ. По последним данным, погибли 10 человек, включая ребенка, пострадали 45, из которых 4 - дети. После массированного удара по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступила информация о 10 случаях возгораний, все пожары ликвидировали.