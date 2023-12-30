Детский омбудсмен держит на контроле ситуацию с детьми в Белгороде

Как сообщила Мария Львова-Белова, четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с профильными ведомствами относительно ситуации в Белгороде, где в результате обстрелов погибли два ребенка, 17 ранены.

Детям оказывается необходимая помощь, написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

"Страшная трагедия в Белгороде. Нахожусь на связи с профильными ведомствами. В областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых. По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - сообщила детский омбудсмен.