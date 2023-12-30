Театры Белгорода отменили спектакли и концерты после обстрела ВСУ

Информация о возврате билетов будет представлена позднее

ТАСС, 30 декабря. Белгородский государственный театр кукол, филармония и театр имени М. С. Щепкина отменили спектакли и концерты после обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщили пресс-службы учреждений.

"Спектакль "Необычайные приключения Маши и Вити" в 17:00 сегодня отменен. По возврату денег за билеты опубликуем дополнительное объявление", - сообщается в группе "ВКонтакте" театра имени М. С. Щепкина.

Белгородская филармония отменила концерт, который должен был состоятся в субботу в 19:00. "Информация о возврате билетов будет представлена позднее", - отметили в пресс-службе филармонии.

В Белгородском государственном театре кукол отменяются новогодние представления 31 декабря. "Вы можете посетить новогоднее представление в другой день по ранее приобретенным билетам. Также можно вернуть билеты в кассу или онлайн", - проинформировали в пресс-службе театра.