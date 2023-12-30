МО РФ сообщило о перехвате силами ПВО 15 ракет HIMARS и "Ольха"

По данным военного ведомства, также сбиты 35 украинских беспилотников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны РФ за сутки перехватили 15 ракет РСЗО HIMARS и "Ольха", 3 ракеты HARM и 35 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также 3 противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, сбиты 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Марьинка, Верхнетроицкое Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1 191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7 566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.