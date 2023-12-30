Небензя заявил, что у Киева нет ресурсов для сохранения ситуации на поле боя

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что Украине не поможет даже финансирование со стороны западных стран

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Киевские власти не обладают и не будут обладать ресурсами даже для сохранения текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Реальность такова, что у Украины нет и не будет ресурсов для того, чтобы не просто добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. Дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленных ему вооружений", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, созванном киевскими властями и западными странами в связи с ракетным ударом по Украине.

Глава российского представительства отметил, что ставка западных стран на победу Украины на поле боя потерпела крах. "Вывод всего один, <...> и для наших недругов он неутешителен: военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, так что ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем в независимости от того, будут ли в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для [президента Украины Владимира] Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", - резюмировал он.

С 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, сообщили в российском военном ведомстве. Были сбиты 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ.